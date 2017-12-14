Göztepe hentbol takımında hedef Beşiktaş
HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren Göztepe, cumartesi günü konuk edeceği Beşiktaş Mogaz'a odaklandı.
Antrenör Adnan Öztürk, Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Bu sezon lig, kupa ve Eurochallenge'da mücadele ettiklerini hatırlatan Öztürk, "Beşiktaş güçlü bir rakip, ligin lideri. Biz de bu sezon iyi bir yapılanmaya gittik. Taraftarımızın desteği ile kazanmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.
Takımda hasta ve sakat oyuncuların bulunduğunu belirten Öztürk, "Umuyorum maç gününe kadar herkes iyileşir. Keyifli ve heyecanlı bir mücadele olacak. Bütçe olarak Beşiktaş üzerimizde bir takım. Ancak ilerleyen dönemlerde mutlaka onlarla yarışır duruma geleceğiz" yorumunu yaptı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:48
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Matthaeus bile garanti görmüyor
Toplam 6
Yorum
Pence yorum2 deplesmanda anderlecht ve glaskow u 2-1 yendi.Biz neden 2-0 yenmeyelim böylece tur atlariz.Besiktas gol yiyiyor ama heryerde atabiliyor
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Matthaeus bile garanti görmüyor
Toplam 6
Yorum
Pence yorum1 bayern icerde üc maci da 3 gol atarak kazandi tek PSG den 1 gol yedi.Hadi bize de 3 tane atsin ama biz de deplasmanda 7 gol attik 1golatariz
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 5
Yorum
Siyah-BeyaZ bu Ülkede herkez herşeyi çok biliyor..Cenk kötü futbolcu yazan renkLiLer acınız büyük ama KarTaL SERT.. Geçiriyor kıpraşmayınız..
Göztepe hentbol takımında hedef Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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