 Göztepe hentbol takımında hedef Beşiktaş – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    takımında hedef Beşiktaş

    <a href="/index/goztepe-hentbol?id=4aa8463f-c61a-4e42-9700-94841b380f1b" class="" rel="tag">Göztepe hentbol</a> takımında hedef Beşiktaş

    HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde zirve mücadelesi veren Göztepe, cumartesi günü konuk edeceği Beşiktaş Mogaz'a odaklandı.

    Antrenör Adnan Öztürk, Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Bu sezon lig, kupa ve Eurochallenge'da mücadele ettiklerini hatırlatan Öztürk, "Beşiktaş güçlü bir rakip, ligin lideri. Biz de bu sezon iyi bir yapılanmaya gittik. Taraftarımızın desteği ile kazanmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.

    Takımda hasta ve sakat oyuncuların bulunduğunu belirten Öztürk, "Umuyorum maç gününe kadar herkes iyileşir. Keyifli ve heyecanlı bir mücadele olacak. Bütçe olarak Beşiktaş üzerimizde bir takım. Ancak ilerleyen dönemlerde mutlaka onlarla yarışır duruma geleceğiz" yorumunu yaptı.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:48
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