Volkan sayesinde

Depremzede Hataysporlu altyapı futbolcuları "A takım" hayaliyle top koşturuyor. Altyapı Yönetim Koordinatörü Mithat Baklacı, "Şu yıkık dökük şehrin takımında oynamak için şehir dışından gelenler var. Bunun en büyük sebebi, Volkan Demirel hocamızın gençlere verdiği önem ve cesaretle onları oynatmasıdır" dedi.

2 AYDIR ÇALIŞIYORLAR

Hatayspor, oyuncuların büyük çoğunluğunun da depremlerin ardından şehirden ayrılmasıyla akademik lige katılamadı. Bordo-beyazlılar, 11, 12, 13, 14 ve 17 yaş gruplarında yaklaşık 2 aydır idmanlarına devam ediyor.