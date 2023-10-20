Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'den duygusal açıklama!

6 Şubat depremlerinin derinden etkilediği güneyin incisi Hatay'da sportif direktörü Taner Savut ve futbolcusu Christian Atsu'yu enkaz altında kaybeden, tesisleri ağır hasar gören, stadı ve antrenman tesisleri çadır kente dönüştürülen, giyecek forması, koşacak sahası, vuracak topu dahi olmayan Hatayspor, Volkan Demirel önderliğinde, hayali gerçekleştirdi, bir kentin umudu, depremzedelerin moral olarak küllerinden doğmayı başardı.

23 Nisan'da Hatay'da 3 bin çocuğun katıldığı bayram töreninden çok etkilendiğini belirten Volkan Demirel, Hürriyet'e şunları söyledi:

O gün çocukların gözlerinde bana olan sevgiyi, umudu, inancı, güveni gördüm ve 'devam' kararımı verdim. O duygu coşkusuyla Hatay'da kalacağımı ve bu insanlara umut olacağımı söyledim. Hayallerimde en ufak bir sapma yok. İyi futbol, puanlar elbette ki çok önemli ancak biz asıl hedefimiz Hatay'daki insanlarımızı eski hayatlarına en hızlı şekilde tekrar kavuşması için sorunu diri tutmayı başarmak. Bu anlamda önemli bir misyonu omuzlarında taşıyoruz. Çadırdaki, konteynerdeki insanlar bizimle biraz olsun mutlu oluyor acılarını 90 dakikalığına unutuyor.

"İŞLER İYİ GİDERSE ÖMÜR BOYU HATAY'DA KALABİLİRİM"

Simon Kuper'in "Futbol Asla Sadece Futbol Değildir" tanımının Hatayspor'la hayat bulduğunu belirten Demirel, "Gittiğimiz her şehirde yakınlık görüyoruz, taraftarından başkanına, yöneticisine kadar herkes bize destek oluyor. Son zamanlarda çok ayrışmıştık ama şimdi futbolun birleştirici gücüne iyice inanır oldum" şeklinde konuştu.

Hatayspor'u çok sevdiğini belirten Volkan Demirel, "İşler iyi giderse bundan sonraki senelerde de belki de ömür boyu burada kalabilirim. Benim derdim kariyer, o takım, öbür takım gibi planlar değil" değerlendirmesini yaptı.

"SİYASET BENİM İŞİM DEĞİL"

Siyasete atılmayı hiç aklından bile geçirmediğini belirten Demirel, "Siyaseti hiç düşünmedim, düşünmüyorum. Benim işim futbol. Yeşil alan, beyaz çizgiler benim alanım, benim hayatım bu. Bu alanda olmaktan çok mutluyum dışına çıkmayı da hiç düşünmüyorum. Siyaset büyüklerimizin işi. 'Yarın öbür gün belki' demiyorum, 'Ben hiçbir zaman siyaseti düşünmem' diyorum. Ben hiçbir görevden kaçmam, ülkem için ne gerekiyorsa seve seve yapmaya hazırım ama siyaset bizim işimiz değil, o taraf o işi bilenlerin işi." ifadelerini kullandı.

"SABRİ SARIOĞLU BENİM DOSTUM! TABİİ Kİ ARADI"

Volkan Demirel futbolculuğu döneminde özellikle Galatasaray ile oynadığı derbilerde zaman zaman gerginlik yaşadığı Sabri Sarıoğlu ile ilgili olarak kendisine birçok kişinin "Sabri de aradı mı?" diye sorduğunu belirtirken bu konuyla ilgili olarak da "Sabri tabii ki aradı. Ben zaten Sabri ile çok sık görüşüyorum. A lisansı alırken kursta da beraberdik. Aramızda en ufak bir problem dahi yok. Saha içinde kazanma hırsından belki sürtüşme olmuştur ama niyetimiz hiçbir zaman kötü olmamıştır, dostumdur" diyerek sözlerini noktaladı.