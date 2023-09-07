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TRANSFER HABERİ: Rigoberto Rivas Hatayspor'da!

Son dakika spor haberi: Hatayspor'dan hücüm hattına takviye geldi. Akdeniz ekibi, son olarak İtalya'nın Regina takımında forma giyen 25 yaşındaki Honduras Milli Takım oyuncusu Rigoberto Rivas ile anlaşmaya vardı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 00:27
TRANSFER HABERİ: Rigoberto Rivas Hatayspor'da!

Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Rigoberto Rivas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Regina takımında forma giyen 25 yaşındaki Honduras Milli Takım oyuncusu Rivas ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek,"Rigoberto Rivas ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Düzenlenen imza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Rigoberto Rivas'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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