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Hataysporlu Ruben Ribeiro Porto'da gözaltına alındı! Türkiye iddiası...

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro'ya dair flaş bir gelişme yaşandı. A Bola'nın haberine göre Ribeiro, Porto'da eşine şiddet uyguladı ve tutuklandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından oyuncu, Türkiye'ye kaçtı. İşte ayrıntılar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 16:52
Hataysporlu Ruben Ribeiro Porto'da gözaltına alındı! Türkiye iddiası...

Hataysporlu futbolcu Ruben Ribeiro için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; eşine şiddet uygulayan tecrübeli oyuncu göz altına alındı.

RIBEIRO'YA EV HAPSİ

Mahkemeye çıkarılan 35 yaşındaki oyuncu için eşine uyguladığı şiddet sebebiyle hakkında elektronik gözetimle ev hapsi kararı verildi.

TÜRKİYE'YE KAÇTI!

Ancak ekipler, kontrol cihazını kurmak için Ribeiro'nun evine gittiğinde oyuncunun Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu Hatayspor ile çıktığı 82 maçta, 3 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

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