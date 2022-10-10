Diriliş Hatay

Spor Toto Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ikinci maçı da kazandı. Geçen hafta Sivasspor deplasmanında 10 kişiyle gülen bordo- beyazlılar, bu kez evinde Alanyaspor'a şans tanımadı. 22'de Balkovec'in vuruşunda top Erce'den döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan'ın şutunu Erce bir kez daha uzaklaştırarak tehlikeyi önledi. 36'da Kaan'ın yaptığı ortada El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
ERCE KALESİNDE DEVLEŞTİ
72. dakikada Burak Öksüz takımına şık bir golle öne geçirdi. Sağ kanatta ceza sahası dışından Varga'nın ortasında kale önünde röveşata vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler kalan sürede yaptığı kritik kurtarışlarla skoru korudu. Volkan Demirel'le ikinci galibiyetini alan Hatayspor, ligdeki puanını 7'ye yükseltti.