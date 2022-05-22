Hatayspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

📺 Hatayspor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Giresunspor maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da BeIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.