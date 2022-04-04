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Hatayspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 31. haftasında, ilk 5 sıra içine girmek isteyen Hatayspor ve Adana Demirspor, Hatay'da karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Hatayspor - Adana Demirspor maçının yayıncısını ve saatini merak ediyor. Peki, Hatayspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Hatayspor - Adana Demirspor maçına dair bilmeniz gerekenler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 09:27
Hatayspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında pazartesi Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Mücadele, beIN 1''den naklen ekranlara gelecek.

Ligde 48 puanla 5. sırada bulunan mavi-lacivertliler, 47 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da orta saha oyuncusu Yunus Akgün, kart cezası nedeniyle Hatay ekibi karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 1-0 kazanmıştı.

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