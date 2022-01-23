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Hatayspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da bu zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 09:55
Hatayspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da bu zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İ

HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Bugün saat 13.30'da başlayacak olan zorlu mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Hatayspor: Abdullah, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Lobhanidze, Kamara, Saint-Louis, Diouf

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Sabo, Baiano, Boldrin, Alper, Bolasie, Pohjanpalo

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