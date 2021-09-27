Mert'ten resital

Sakatlıklar nedeniyle bu sezon formayla geç kavuşan Mert Hakan Yandaş, Hatayspor galibiyetinin kilit adamlarındandı. Oyunun iki yönünü de kullanan Fenerbahçe'nin yıldız ismi, her iki golde de pozisyonu hazırlayan isimdi. Rossi'nin golünde asisti yapan Valencia'yı uzun pasıyla savunmanın arkasına kaçıran MHY, Novak'ın golünde de korneri kullanan isimdi. 27 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 61 dakikada 30 kez topla buluşurken, yüzde 76.5 pas isabetiyle oynadı. 2 şut, 4 orta ile rakip kalede tehlike yaratan Mert, savunmada da 3 top uzaklaştırdı, 1 pas arası yaptı.