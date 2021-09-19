Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında bugün sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. 7'şer puanı bulunan iki takımda haftayı kayıpsız kapatmanın hesabını yapıyor.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den üzerinden canlı yayınlanacak.

Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet ile 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

İlk 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan yeşil beyazlılar, 10 puan toplamayı başardı.

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