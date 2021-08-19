Son dakika transfer haberi: Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza için transfer açıklaması geldi! "Biz anlaştık"

Atakaş Hatayspor'un Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Özat, golcüleri Boupendza transferinde artık sona geldiklerini söyledi. Geçtiğimiz sezon attığı 22 golle Süper Lig'de gol kralı olan Boupendza, Türkiye'den ve Avrupa'dan teklifler almasına rağmen verilen bonservis bedelleri az bulunmuş ve futbolcunun transferine sıcak bakılmamıştı.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalması ve futbolcunun 1 yıllık daha sözleşmesinin olması dolayısıyla oyuncusunu bir an önce elden çıkartmaya çalışan bordo-beyazlı yönetim, ismini vermediği Katar'ın 1. Lig ekiplerinden biriyle Boupendza için el sıkıştı. Sabah'ta yer alan habere göre Katar ekibi ile 5 milyon euro'ya anlaştığı öğrenilen Hatayspor, Boupendza'nın takımla anlaşmasını bekliyor.

"KARŞI TARAFLA EL SIKIŞTIK"

İsmini vermediği Katar'ın 1. lig takımlarından biriyle Boupenza için el sıkıştıklarını belirten Özat, "Kulüpler olarak anlaşma sağladık. Karşı tarafın Boupendza ile ilgili görüşmeleri devam ediyor" dedi. Transfer ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özat, uzun süredir gündemde olan Boupendza transferinin herkesin merak ettiği bir konu olduğunu belirterek, "Boupendza transferinde kulüpler arasında bir problem kalmadı. Sadece futbolcumuzla karşı taraf arasında görüşmeler devam ediyor. Bu transfer bir saat sonra da bitebilir. Bizim inisiyatifimiz dışında bir konu olduğu için biz şu anda beklemedeyiz. Ama çok uzun bir süre bekleyeceğimizi düşünmüyoruz. Karşı taraf da aynı fikirde. Herhalde bu hafta sonuna kadar bu transfer sonuçlanır diye umut ediyoruz. Bir an önce sonuçlanmasını bizler de istiyoruz. Çünkü bu konudan dolayı sizler de sıkıldınız. Bunun farkındayız. Ama Boupendza'nın transferi ile ilgili bir problem görülmüyor" ifadelerini kullandı.

Katar 1. Ligi takılarından birine transferi gerçekleşmek üzere olan Boupendza'nın bu nedenle Kasımpaşa maçında forma giymediğini belirten Özat, Boupendza'nın kendi isteği ile idmanlara çıktığını da sözlerine ekledi.