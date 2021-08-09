Haberler Hatayspor Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözde ismi Boupendza'ya Gent ve Club Brugge talip oldu!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözde ismi Boupendza'ya Gent ve Club Brugge talip oldu!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gol kralı olmasının ardından dev kulüpleri peşine takan Aaron Boupendza'ya iki talip daha çıktı. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi konumunda olan Gabonlu yıldızı Belçika'dan Gent ve Club Brugge istiyor. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:31
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözde ismi Boupendza'ya Gent ve Club Brugge talip oldu!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon gol krallığı yaşamasının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine giren Aaron Boupendza, Avrupa'nın da dikkatini çekmeyi başardı. Gabonlu golcüye Belçika'dan iki talip birden çıktı. Belçika basınında yer alan haberlere göre Gent ve Club Brugge, Gabonlu golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

24 yaşındaki genç yıldız, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 36 maçta attığı 22 golle dikkatleri üzerine çekmişti. O dönem Gabonlu futbolcu Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın transfer listesine girmişti.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi West Ham United'ın da istediği aktarılan Boupendza için Hatayspor yönetimi 8 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlemişti.

SON DAKİKA