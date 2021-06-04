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Son dakika spor haberi: yanlış tedavi! Sakatlığı...

Son dakika spor haberi... DG ’da uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ’nin tedavisi ’da sürüyor. Alınan bilgiye göre Aaron’un sakatlığının bu kadar uzun sürmesinin sebebi ise yanlış tedavi olması. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 14:29
Son dakika spor haberi: Aaron Appindangoye yanlış tedavi! Sakatlığı...

2019-2020 sezonunda 'a transfer olan ve kısa sürede oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan , bu sezon talihsiz bir sakatlık geçirmişti. Sakatlığı nedeniyle birçok maçta görev alamayan Aaron, tedavisini 'da sürdürüyor. Alınan bilgiye göre Aaron'un sakatlığının bu kadar uzun sürmesinin sebebi ise yanlış tedavi olması.

2020-2021 sezonunda , ve olmak üzere Sivasspor'da toplamda 17 maça çıkan başarılı futbolcu, 5 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 17 defa ilk 11'de yer alan Gabonlu oyuncu, bin 508 dakika sahada kaldı.

Öte yandan 29 yaşındaki stoperin 31 Mayıs 2023'e kadar kırmızı-beyazlı kulüp ile sözleşmesi bulunuyor.

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