Hatayspor-Kayserispor: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Hatayspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.
Kone'nin gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Hatayspor rakibine 3-1 ile boyun eğerken 5 maç sonra bir karşılaşmadan puansız ayrıldı.
Ev sahibi ekibin tek golü Pablo'dan gelirken konuk ekibin gollerini Ilhan Parlak, Uğur Demirok ve Pedro Henrique kaydetti.
Bu skorla Hatayspor 46 puanda kalırken, Kayserispor puanını 31'e yükseltti.