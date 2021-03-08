Hatay’a Kayseri freni

Sezonun flaş takımı, sahasında sarı-kırmızılılara takıldı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, 3 golle 3 puanın sahibi oldu.
Hatayspor HaberleriGiriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 23:26Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Günün öne çıkan maçlarından biri Hatay'da oynandı. Sezonun flaş takımı Hatayspor, evinde Kayserispor'a 3-1 yenildi. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan ev sahibinin 5 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen sarıkırmızılılar ise 2'de 2 yaptı. 14'te Boupendza'nın sert şutu auta çıktı. 24'te kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan, Kayseri'yi öne geçirdi: 0-1. 35'te sahneye Uğur çıktı. Tecrübeli stoper, kafayla ağları havalandırdı: 0-2. 40'ta Boupendza'nın şutu bu kez direğe takıldı. 54'te Pablo, farkı bire indirdi: 1-2. 58'de kafayla fileleri sarsan Henrique, skoru belirledi: 1-3. Bu sonuçla Kayseri, puanını 31'e çıkardı. Hatay ise 46 puanda kaldı.
KRAL ÇILDIRDI
Sezona 18 golle damga vuran isimlerden olan Hatay'lı Boupendza, 63'te oyundan alınmasına tepki gösterdi. Gabonlu forvet, el-kol hareketleriyle teknik heyete karşılık verdi ve sinirli şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.