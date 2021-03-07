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Denizlispor evini seviyor!

16’da perdeyi açtı: 0-1. 31’de frikikten yazdı: 1-1. 44’te 2-1 yaptı. 77’de sahne aldı: 2-2. 80’de Sacko bitirdi: 3-2. Denizli, iç sahada son 4 maçta 10 puan topladı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 00:03 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Denizlispor evini seviyor!

'de 29. hafta nefis başladı. Düşme hattından çıkmak isteyen Yukatel Denizlispor, konuk ettiği 'u 3-2 mağlup ederek nefes aldı. 16. dakikada 'ın pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan sert vurdu: 0-1. 31'de Rodellaga, frikikten topu filelerle buluşturdu: 1-1. 44'te pres yapıp kazandı ve 'e bıraktı. Recep güzel vurdu: 2-1. 77'de 'ün kafa vuruşunda kaleci 'in uzaklaştırmak istediği topla buluşan , meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-2. 80'de odellaga'nın pasıyla topla buluşan Sacko, sağdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi. Denizli, ligde son 4 iç saha maçında 10 puan topladı.

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