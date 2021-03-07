Denizlispor evini seviyor!

Süper Lig'de 29. hafta nefis başladı. Düşme hattından çıkmak isteyen Yukatel Denizlispor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek nefes aldı. 16. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Mallan sert vurdu: 0-1. 31'de Rodellaga, frikikten topu filelerle buluşturdu: 1-1. 44'te Murawski pres yapıp kazandı ve Recep'e bıraktı. Recep güzel vurdu: 2-1. 77'de Adem Büyük'ün kafa vuruşunda kaleci Cenk Gönen'in uzaklaştırmak istediği topla buluşan Tetteh, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-2. 80'de odellaga'nın pasıyla topla buluşan Sacko, sağdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi. Denizli, ligde son 4 iç saha maçında 10 puan topladı.