Birlik’ten MHK’ye ültimatom!

Kulüpler Birliği, yayımladığı bildiride Merkez Hakem Kurulu ve VAR hakkında TFF'ye çağrıda bulundu. Açıklama şöyle: "Futbol Federasyonu'ndan beklentimiz, Merkez Hakem Kurulu yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesi, hakemlerin atamalarının şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması yönündedir. MHK'nin yapısını modern futbol seviyesine getirmeye yönelik gerekli yaptırım ve uygulamaları yapmasını beklemekte ve talep etmekteyiz. Maç sonuçlarını etkileyecek hatalar yapan hakemlerin hiçbir şekilde karşılık görmemesi, VAR'ın birçok şüpheyi barındıran yanlış uygulamaları, hakemlerimizin tarafsızlıklarını tartışılır hale getirmiştir. Kulüpler Birliği, bu konunun alternatifli çözüm önerileri ile takipçisi olacaktır.