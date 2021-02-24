Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞINA YÜRÜYÜŞÜ
Filmi yeniden ileri sarıp Boupendza'nın Süper Lig macerasına geri dönüyoruz.Kariyerinde hat-trick bile yapmayan Boupendza, Antalyaspor maçında 4 gol birden atıp bir anda bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Gabon Milli Takımı forması giyen giyen 24 yaşındaki golcü, bu maçtan sonra golleri sıralamaya başladı.
Art arda oynanan Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında rakip fileleri tam9 kez sarsan Boupendza gol krallığı yarışında üst sınırı kendisinin belirleyeceğinin sinyallerini vermişti rakiplerine.
BÜYÜKLERİN AKLINA SON GÜN GELDİ
4 maçta 9 gol atan ve toplam gol sayısını 12'ye çıkaran Boupendza, performansını öyle bir dönemde yükseltmişti ki, transfer planları yapan ve birbirleriyle çekişen büyük kulüpler ona son günde dönebildi, bu dönüş de yeterli olmadı tabii ki. Boupendza, 5 Ocak - 1 Şubat arasında devam eden transfer döneminde 6 maçta 6 gol attı.