Haberler Hatayspor Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

Son dakika spor haberleri: hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

Son dakika spor haberleri: 'un flaş ismi bu sezon gösterdiği performansla 'i salladı. 23 maçta 18 gollük performans sergileyen Gabonlu santrfor, skorer kimliğinin yanı sıra oyun içindeki aksiyonlarıyla hücum anlamında büyük fark yarattı. Sezonun sona ermesiyle birlikte 'a transferi gerçekleşecek olan Boupendza'nın kariyeriyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı. İşte 24 yaşındaki futbolcunun kariyerinden bilinmesi gereken tüm detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 17:22 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 17:22
Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

Spor Toto ekiplerinden 'un çekinerek kadrosuna kattığı , performansıyla bütün soru işaretlerini kaldırdı.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

Boupendza'nın dikkat çektiği maç ise 6-0'lık Antalyaspor galibiyeti oldu. Boupendza bu maçta 4 gol birden atarak gündem yarattı.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

Attığı gollerle takımını sırtlayan Gabonlu futbolcu, transferin gözdesi konumuna geldi ve devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa kulüplerini de peşine taktı.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

, Rus ekibi ile yaptığı görüşmeler sonucu 300 bin euro'ya renklerine bağladığı Boupendza'yı 8 milyon euro + bir sonraki satıştan pay şeklinde anlaşmaya vardı.

İşte Boupendza'nın kariyeriyle ilgili öne çıkan detaylar...

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

KARİYERİNE BORDEAUX'DA BAŞLADI!
Hürriyet'in derlediği habere göre, futbola Gabon takımı Mounana'da başlayan Boupendza, geçen sezon Galatasaray forması giyen vatandaşı Mario Lemina gibi kariyerini Fransa'ya giderek şekillendirmek ister. 2016 yılında 19 yaşındayken Bordeaux'ya katılan Boupendza, 4 yıl kontratlı oyuncusu olduğu kulübün A takımında hiç süre alamadı. Biri Bordeaux B olmak üzere 5 farklı takımda kiralık olarak oynadı.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

Bordeaux B'deki ilk yılın ardından Fransa'da 3. lig seviyesine denk gelen Ulusal 1. Ligi takımı Pau'ya kiralanan Boupendza, bu sezona kadar kariyerinin en parlak performansını burada sergiler; 21 maçta 15 gol.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

Sonraki sezon Fransa Ligue 2 takımı Ajaccio'ya kiralanan Boupendza yarım sezonda 10 maça çıkar ve gol atamaz. Başarısız geçen ilk yarı sonucunda Ajaccio, oyuncuyu geri gönderir. Sezonun ikinci yarısında 3. Ulusal Lig ekibi Tours'a gönderilir. Aaron ikinci yarıda 12 maça çıkar ve 3 gol atar ve 2019 yazında yeniden Bordeaux'ya döner.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

PORTEKİZ MACERASI
Disiplinsiz davranışları sebebiyle Bordeaux A takımında bir türlü kendisine yer edinemeyen Boupendza, Portekiz 2. Lig ekibi Feirense'ye kiralık gönderildi.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

Yeni bir ülke ve farklı bir kültüre adapte olmakta zorlanan Boupendza, sezonun başında takımında çıktığı 12 maçta gol sevinci yaşayamaz ve sonrasında şans bulamayıp sezonu bir asistle tamamlar.


Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

BORDEAUX'YA DÖNÜŞ VE AYRILIK!
Mart 2020'de liglerin corona virüsü sebebiyle tatil edilmesinin ardından Feirense'den Bordeaux'a geri dönen Boupendza, Ağustos 2020'de ise takımından ayrılır.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

"Amatörce davrandığım, disiplin sorunları çıkardığım zamanlar oldu. Üst düzey mücadeleye kendimi hazır hissetmiyordum sanırım ve bu yüzden gerçek performansımı sergileyemedim. Ardından sakatlıklarım da gelince üst düzeye çıkamadan yıllar akıp gitti."

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

DÖNEMİN PAU BAŞKANININ AĞZINDAN AARON BOUPENDZA
'a gelene kadar kariyerinin en iyi performansını sergilediği Pau'da bile disiplinsiz tavırlar sergileyen Boupendza'yı dönemin Pau Başkanı Bernarn Laporte-Fray şu sözlerle anlatıyor: "Büyük bir oyuncunun sahip olacağı harika bir yeteneğe sahip ama disiplinsiz davranışları sebebiyle kariyerinde çeşitli zorluklar yaşayacaktır. Geri gönderirken Bordeaux'yu bu konuda uyardık."

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

HAYALİ ŞAMPİYONLAR LİGİ İDOLÜ 'FENOMEN RONALDO'
Boupendza, geçmiş yıllarda verdiği çeşitli röportajlarda hayalinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu, idolünün ise Brezilyalı efsane golcü Ronaldo Nazario olduğunu söylüyor.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

BOUPENDZA RONALDO'YA HAYRANLIĞINI ŞÖYLE ANLATIYOR:
"Çocukluğumdan beri hayran olduğum futbolcu Ronaldo'ydu. Kariyerimin motivasyon kaynağı. Bitiriciliği üst düzeydeydi ve golleri atarken sahada eğlendiğini de görebiliyordunuz. Antrenmanlarda ve maçlarda onun gibi oynamaya çalıştım.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

300 BİN EURO KARŞILIĞINDA SESSİZ SEDASIZ HATAY'A GELİŞ
Geçen sezonu TFF 1. Lig'de şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez 'de mücadele etme şansı yakalayan , Süper Lig'e uygun kadro kurmak için bir süredir yaptığı çalışmalar sonucu 'yı yalnızca 300 bin Euro karşılığı kadrosuna kattı.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞINA YÜRÜYÜŞÜ
Filmi yeniden ileri sarıp Boupendza'nın macerasına geri dönüyoruz.Kariyerinde hat-trick bile yapmayan Boupendza, Antalyaspor maçında 4 gol birden atıp bir anda bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Gabon Milli Takımı forması giyen giyen 24 yaşındaki golcü, bu maçtan sonra golleri sıralamaya başladı.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

Art arda oynanan Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında rakip fileleri tam9 kez sarsan Boupendza gol krallığı yarışında üst sınırı kendisinin belirleyeceğinin sinyallerini vermişti rakiplerine.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

BÜYÜKLERİN AKLINA SON GÜN GELDİ
4 maçta 9 gol atan ve toplam gol sayısını 12'ye çıkaran Boupendza, performansını öyle bir dönemde yükseltmişti ki, transfer planları yapan ve birbirleriyle çekişen büyük kulüpler ona son günde dönebildi, bu dönüş de yeterli olmadı tabii ki. Boupendza, 5 Ocak - 1 Şubat arasında devam eden transfer döneminde 6 maçta 6 gol attı.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

GALATASARAY İSTEDİ HATAYSPOR EN AZ 10 MİLYON EURO DEDİ
Devre arası transfer döneminde İrfan Can Kahveci, Mostafa Mohamed ve Onyekuru gibi oyunculara yönelen, İrfan Can'ı sıkı bir yarış sonucunda Fenerbahçer'ye kaptıran Galatasaray, Mostafa Mohamed'in ardından transferin son günü için 'a resmi bir teklif yaptı.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

Transferin son gününde Boupendza için masada 5 milyon Euro teklif bulan , 24 yaşındaki golcüsünü 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama satmama kararı aldı.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

Transfer dönemi bitmiş ve 'da kalmıştı. Transferin bitmesinden bir gün sonra oynanan Fenerbahçe maçında bir kez daha ağları sarsan Boupendza, birkaç pozisyonda da Altay Bayındır'ın müthiş performansına takıldı.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

RUSLAR HATAY'A GELİP TRANSFERİ BİTİRDİ
Ara transfer döneminde büyük takımların alamadığı veya almadığı 'yı bir süredir takip eden Rusya'nın takımından yöneticiler, Pazartesi akşamı geldikleri Hatay'da salı günü resmi görüşmeler yaptı ve transfer için kulüple anlaşma sağladı.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

8 MİLYON EURO VE SATIŞTAN %20 PAY
Onursal Başkanı Lütfü Savaş, transfer haberlerinin ardından yaptığı açıklamada Boupendza için ile 8 milyon Euro karşılığı anlaşma sağladıklarını, sezonu Hatay'da tamamlayacak olan Boupendza'nın sonraki satışındaki karın %20'sini de alacaklarını duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

DIAGNE'NİN REKORUNU KIRMAYA ÇALIŞACAK!
Sezonu 'da tamamlayacak olan , tek başına götürdüğü gol krallığı yarışında çıtayı 'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu rekoruna koymuş durumda. 23 maçta 18 golü bulunan Boupendza, kalan 15 haftada Diagne'nin 30 gollük rekorunu kırmaya çalışacak.

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