Son dakika spor haberleri: Aaron Boupendza hakkında şok gerçek ortaya çıktı! "Geri gönderirken uyardık"

BÜYÜKLERİN AKLINA SON GÜN GELDİ

4 maçta 9 gol atan ve toplam gol sayısını 12'ye çıkaran Boupendza, performansını öyle bir dönemde yükseltmişti ki, transfer planları yapan ve birbirleriyle çekişen büyük kulüpler ona son günde dönebildi, bu dönüş de yeterli olmadı tabii ki. Boupendza, 5 Ocak - 1 Şubat arasında devam eden transfer döneminde 6 maçta 6 gol attı.