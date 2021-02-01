Haberler Hatayspor Mircea Lucescu'dan Aaron Boupendza'ya 78 milyon liralık transfer teklifi!

'dan Aaron Boupendza'ya 78 milyon liralık transfer teklifi!

'de şu ana kadar attığı 15 golle krallık yarışında zirvede yer alan Hataysporlu Aaron Boupendza'ya 'in talip olduğu ortaya çıktı. Teknik direktörlüğünü 'nun yaptığı ekibinin, yıldız golcü için 'a 9 milyon euroluk (yaklaşık 78 milyon TL) teklifte bulunduğu ancak ret cevabı aldığı öğrenildi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 19:40
Mircea Lucescu'dan Aaron Boupendza'ya 78 milyon liralık transfer teklifi!

'de attığı 15 golle dikkat çeken Aaron Boupendza'nın ismi ve 'la anılmıştı.

Asbaşkanı , Aaron Boupendza için Süper Lig'den istedikleri düzeyde bir teklif almadıklarını belirtirken, 'dan gelen 9 milyon euroluk teklifi de geri çevirdiklerini açıklamıştı.

24 yaşındaki Gabonlu yıldız için 9 milyon euroluk teklifi yapan takımın 'nun kulübü olduğu öğrenildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "En son Avrupa'dan bir kulüpten taksitli 9 milyon euro teklif geldi, kabul etmedik. Büyük kulüplerimiz ile de görüştük ama isteğimiz ve duruşumuz belli. Bu saatten sonra zannetmiyorum gideceğini" demişti.

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