Mircea Lucescu'dan Aaron Boupendza'ya 78 milyon liralık transfer teklifi!

Süper Lig'de attığı 15 golle dikkat çeken Aaron Boupendza'nın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmıştı.

Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, Aaron Boupendza için Süper Lig'den istedikleri düzeyde bir teklif almadıklarını belirtirken, Avrupa'dan gelen 9 milyon euroluk teklifi de geri çevirdiklerini açıklamıştı.

24 yaşındaki Gabonlu yıldız için 9 milyon euroluk teklifi yapan takımın Mircea Lucescu'nun kulübü Dinamo Kiev olduğu öğrenildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "En son Avrupa'dan bir kulüpten taksitli 9 milyon euro teklif geldi, kabul etmedik. Büyük kulüplerimiz ile de görüştük ama isteğimiz ve duruşumuz belli. Bu saatten sonra zannetmiyorum gideceğini" demişti.