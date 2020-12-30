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Hatay fırtınası

Yağmur nedeniyle ertelenen maçın ilk yarısında Hatay, Boupendza ile gol patlaması (4) yaptı... Diğer goller Akintola ve Mirkan’dan geldi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 23:25 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Hatay fırtınası

'de yılın son maçında Hatayspor gol patlaması yaptı... Önceki gün oynanması gerekirken, yağmur nedeniyle düne ertelenen karşılaşmada 'a konuk olan ligin yeni temsilcisi, sahadan 6-0 galip ayrıldı. İlk yarıda 4 gol biden atan 'ya Akintola da eşlik edince Hatayspor, soyunma odasına 5-0 önde girdi. İkinci yarıda da net fırsatlar yakalayan eflatun- beyazlı ekipte son sözü söyledi: 6-0.

BOUPENDZA TARİHE GEÇTİ

Ligin en farklı skorlu maçında 'a 6-0 yenilen Hatayspor, deplasmanından aynı skorla galip dönerken, Aaron Boupendza, 15 dakikada hat-trick yaparak Alex De Souza'dan sonra (10 dakika) en hızlı 3 gol atan isim oldu. 45+1'de bir gol daha bulan Boupendza, Süper Lig tarihinde ilk yarılarda 4 gol birden kaydeden 4'üncü isim oldu. Bu haftaya kadar 3 golü bulanan Boupendza, 7 gole ulaşarak gol krallığı yarışında da iddialı duruma geldi.

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