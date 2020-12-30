Hatay fırtınası

Süper Lig'de yılın son maçında Hatayspor gol patlaması yaptı... Önceki gün oynanması gerekirken, yağmur nedeniyle düne ertelenen karşılaşmada Antalyaspor'a konuk olan ligin yeni temsilcisi, sahadan 6-0 galip ayrıldı. İlk yarıda 4 gol biden atan Aaron Boupendza'ya Akintola da eşlik edince Hatayspor, soyunma odasına 5-0 önde girdi. İkinci yarıda da net fırsatlar yakalayan eflatun- beyazlı ekipte son sözü Mirkan Aydın söyledi: 6-0.

BOUPENDZA TARİHE GEÇTİ

Ligin en farklı skorlu maçında Alanyaspor'a 6-0 yenilen Hatayspor, Antalya deplasmanından aynı skorla galip dönerken, Aaron Boupendza, 15 dakikada hat-trick yaparak Alex De Souza'dan sonra (10 dakika) en hızlı 3 gol atan isim oldu. 45+1'de bir gol daha bulan Boupendza, Süper Lig tarihinde ilk yarılarda 4 gol birden kaydeden 4'üncü isim oldu. Bu haftaya kadar 3 golü bulanan Boupendza, 7 gole ulaşarak gol krallığı yarışında da iddialı duruma geldi.