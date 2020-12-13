Hatayspor tutulmuyor

Süper Lig'de nefesleri kesen bir maç geride kaldı. Geçen hafta içi erteleme maçında Erzurum'u 3-0'la geçen Hatayspor, Fatih Karagümrük'e de 3 attı. 11'de Selim Ilgaz'ın şutu ağlara gitti: 1-0. 27. dakikada Karagümrüklü Sobiech'e penaltı yapıldı fakat kara

İKİ İSİM KIZARDI

65'te Jimmy nefis bir gol attı: 1-1. 60'ta oyuna giren Boupendza, 75'te Gökhan'ın pasında soluyla direk dibini gördü: 2-1. 83'te Boupendza bir kez daha sahneye çıktı: 3-1. 84'te sarı kart gören Ndiaye, 85'te yerini Aatıf'a bıraktı, kulübede ikinci sarıyı gördü. Karagümrük'te Sabo, 76 ve 90+2'de sarı kart görerek atıldı. Hatayspor, iki maç eksiği olmasına rağmen Karagümrük'ü 1 puan geçti.