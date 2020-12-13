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Hatayspor tutulmuyor

'de nefesleri kesen bir maç geride kaldı. Geçen hafta içi erteleme maçında 'u 3-0'la geçen Hatayspor, 'e de 3 attı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 23:34 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
Hatayspor tutulmuyor

Süper Lig'de nefesleri kesen bir maç geride kaldı. Geçen hafta içi erteleme maçında 'u 3-0'la geçen Hatayspor, 'e de 3 attı. 11'de Selim Ilgaz'ın şutu ağlara gitti: 1-0. 27. dakikada Karagümrüklü Sobiech'e penaltı yapıldı fakat kara

İKİ İSİM KIZARDI

65'te Jimmy nefis bir gol attı: 1-1. 60'ta oyuna giren Boupendza, 75'te Gökhan'ın pasında soluyla direk dibini gördü: 2-1. 83'te Boupendza bir kez daha sahneye çıktı: 3-1. 84'te gören Ndiaye, 85'te yerini Aatıf'a bıraktı, kulübede ikinci sarıyı gördü. Karagümrük'te Sabo, 76 ve 90+2'de sarı kart görerek atıldı. Hatayspor, iki maç eksiği olmasına rağmen Karagümrük'ü 1 puan geçti.

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