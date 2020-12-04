Haberler Hatayspor Son dakika: Hatayspor'da 4 kişinin corona virüsü testi pozitif!

Son dakika: Hatayspor'da 4 kişinin corona virüsü testi pozitif!

Son dakika haberi: 'in 11. haftasında 'la karşılaşacak Hatayspor'da son yapılan testler sonucu 3'ü futbolcu, 1'i de kulüp personeli olmak üzere toplam 4 kişide corona virüsü tespit edildi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 12:58 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 13:07
Son dakika: Hatayspor'da 4 kişinin corona virüsü testi pozitif!

ekibi Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 5 Aralık Cumartesi günü ile karşılaşacak bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Kovid-19 testleri neticesinde, 3 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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