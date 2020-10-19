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Hatayspor'da 5 futbolcunun corona virüsü testi negatife döndü

ekiplerinden Hatayspor'da geçtiğimiz günlerde 17 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıkmış, temsilcisinin ligdeki BB Erzurumspor'la yapacağı maç ertelenmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, 5 oyuncunun testlerinin negatife döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:22 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:25
Hatayspor'da 5 futbolcunun corona virüsü testi negatife döndü

ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan 5 futbolcunun testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada "9 Ekim ve sonrasında yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 6 futbolcumuzdan 5'inin test sonucu negatife dönmüştür" ifadeleri kullanıldı.

temsilcisinde geçen hafta 17 futbolcunun yanı sıra teknik direktör ve bir kulüp çalışanının Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını ertelemişti.


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