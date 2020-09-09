Hatayspor Jean Claude Billong ile anlaşma sağladı

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Hatayspor'da transfer harekatı sürüyor. Şu anada kadar 9 futbolcuyu kadrosuna katan Süper Lig'in yeni ekibi stoper mevkisinde de mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre Hatayspor, Fransız stoper Jean Claude Billong ile anlaşmaya vardı. 26 yıl yaşındaki futbolcu son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Salernitana'da forma giymişti.