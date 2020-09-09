Hatayspor Jean Claude Billong ile anlaşma sağladı - Son dakika Hatayspor haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Hatayspor ile anlaşma sağladı

Hatayspor Jean Claude Billong ile anlaşma sağladı

'in yeni ekiplerinden Hatayspor çalışmalarına son sürat devam ediyor. Savunma hattı için bir süredir arayışlarını sürdüren ekibi ile anlaşma sağladı.

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Hatayspor'da harekatı sürüyor. Şu anada kadar 9 futbolcuyu kadrosuna katan 'in yeni ekibi stoper mevkisinde de mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre Hatayspor, Fransız stoper ile anlaşmaya vardı. 26 yıl yaşındaki futbolcu son olarak Serie B ekiplerinden Salernitana'da forma giymişti.

  1. 09.09.2020
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