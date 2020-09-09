Hatayspor Jean Claude Billong ile anlaşma sağladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Savunma hattı için bir süredir arayışlarını sürdüren Akdeniz ekibi Jean Claude Billong ile anlaşma sağladı.
Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Hatayspor'da transfer harekatı sürüyor. Şu anada kadar 9 futbolcuyu kadrosuna katan Süper Lig'in yeni ekibi stoper mevkisinde de mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre Hatayspor, Fransız stoper Jean Claude Billong ile anlaşmaya vardı. 26 yıl yaşındaki futbolcu son olarak İtalya Serie B ekiplerinden Salernitana'da forma giymişti.
- 09.09.2020
- Son dakika transfer haberi: Adem Büyük Galatasaray’dan ayrıldı Yeni Malatyaspor'a imzayı attı
- Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Aboubakar, Kalinic, Gökhan Töre...
- Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Eran Zahavi, Kalinic, Tisserand...
- Cristiano Ronaldo, Ali Daeyi'nin rekoruna göz dikti! Ali Daeyi (Ali Dayi) kimdir?
- Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Nainggolan, Okay Yokuşlu, Benassi...
- Sercan Dikme: Mert Yılmaz'ın transferinde sıcak gelişmeler var
- Cenk Tosun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! Transfer...
- Kulüpler Birliği'nden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teklif!
- Turgay Demir: Cavani Fenerbahçe'ye gelirse canlı yayında formasını giyerim
- Vedat Muriqi Lazio'da! İşte İtalya'ya gideceği tarih...
- Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak
- Flaş transfer harekatı! Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a!
- Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş
- Ne Kalinic ne Zahavi...Muriqi'nin yerine dünya yıldızı!
- Fenerbahçe'nin sağına süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hatayspor Jean Claude Billong ile anlaşma sağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.