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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Monaco'lu Traore Hatayspor'da

Güney ekibi, Fransız devinin 25 yaşındaki Malili orta sahasıyla anlaştı.

Transferin hareketli kulüplerinden , 'nun Malili orta sahası Adama ile anlaştı. Traore, geçen sezon Ligue 1'de kiralık oynadığı Metz'de, 16 maçta 1 gol, 4 asist üretti. 14 kez milli olan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 85 maçta 9 gol atıp 7 asist yaptı.
  1. 9.9.2020
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