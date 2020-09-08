Hatayspor Adama Traore ile anlaşmaya vardı
Son dakika transfer haberi... Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-beyazlılar, son olarak Monaco2da forma giyen Malili orta saha oyuncusu Adama Traore ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, bu sezonki 10. transferine imza attırmaya hazırlanıyor. TRT Spor'un haberine göre bordo-beyazlılar, Monaco'da forma giyen Adama Traore ile her konuda anlaşmaya vardı.
25 yaşındaki Malili orta saha oyuncusunun kısa süre içinde Hatay'a gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Traore geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Metz'de geçirirken, 17 lig maçında forma giyip 1 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
- 08.09.2020
- Son dakika: Marko Livaja Fenerbahçe haberlerini yalanladı!
- Son dakika: Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı bırakıldı
- Genç futbolcu kansere yenik düştü
- Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Nazım Sangare teklifi ortaya çıktı!
- Son dakika transfer haberi: Vedat Muriqi Lazio'da! İmzalar bugün atılıyor
- Cimbom hız kesmiyor... Etebo'dan sonra Arjantinli orta saha!
- Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! Belözoğlu'nun arkadaşı...
- Dünya yıldızını istiyorlar! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vedat Muriqi'nin yerine süper Sambacı!
- Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hatayspor Adama Traore ile anlaşmaya vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.