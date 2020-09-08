Hatayspor Adama Traore ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, bu sezonki 10. transferine imza attırmaya hazırlanıyor. TRT Spor'un haberine göre bordo-beyazlılar, Monaco'da forma giyen Adama Traore ile her konuda anlaşmaya vardı.

25 yaşındaki Malili orta saha oyuncusunun kısa süre içinde Hatay'a gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Traore geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Metz'de geçirirken, 17 lig maçında forma giyip 1 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.