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08 Eylül 2020, Salı
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Hatayspor ile anlaşmaya vardı

Hatayspor Adama Traore ile anlaşmaya vardı

Son dakika haberi... 'in yeni ekibi Hatayspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-beyazlılar, son olarak Monaco2da forma giyen Malili orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

'in yeni ekibi Hatayspor, bu sezonki 10. transferine imza attırmaya hazırlanıyor. Spor'un haberine göre bordo-beyazlılar, Monaco'da forma giyen ile her konuda anlaşmaya vardı.

25 yaşındaki Malili orta saha oyuncusunun kısa süre içinde 'a gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Traore geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Metz'de geçirirken, 17 lig maçında forma giyip 1 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

  1. 08.09.2020
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