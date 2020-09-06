De Guzman heyecanı!
Süper Lig'in çiçeği burnunda ekiplerinden Hatayspor, transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Son alınan bilgilere göre Hatay, Frankfurt ile sözleşmesi sona eren Jonathan De Guzman'ı listesine aldı. İşte detaylar ve Süper Lig'de yaşanan son gelişemeler...
Süper Lig'in yeni ekibi Hatay, Frankfurt ile sözleşmesi biten Jonathan De Guzman'la ilgileniyor. Geçen sezon 10 maçta sadece 193 dakika şans bulan De Guzman'ın daha çok süre alabileceği bir kulüpte forma giymek istediği öğrenildi. Futbola ülkesi Hollanda'da Feyenoord'da başlayan De Guzman, Mallorca, Villarreal, Swansea, Napoli, Carpi, Verona ve Frankfurt formaları da giydi.
KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA...
-Başakşehir, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Laziolu Bastos ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 29 yaşındaki Angolalı stoper geçen sezon 22 maça çıkarken 3 kez fileleri sarsıp, 1 asist yaptı.
-Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Sagal, Bakalorz, Cenk, Mesanovic ve Pantilimon'u renklerimize bağladık. Kaliteli transferler gerçekleştirdik, devamı gelecek. Üç transfer daha yapacağız" dedi.
-Kayserisporlu Pedro Henrique'nin sol bacağında ikinci derecede yırtık tespit edildi. Brezilyalı, ligin ilk iki haftasındaki Kasımpaşa ve Alanya maçlarını kaçıracak. Erzurumspor'a yetiştirilecek.
-Geçen sezon Denizli'de kiralık oynayan Oscar Estupinan, Rizespor'la anlaşamadı. Bonservisi Guimaraes'te olan 23 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, Denizlispor yönetimiyle yeniden görüştü.
- 6.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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