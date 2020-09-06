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06 Eylül 2020, Pazar
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De heyecanı!

De Guzman heyecanı!

'in çiçeği burnunda ekiplerinden Hatayspor, transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Son alınan bilgilere göre , Frankfurt ile sözleşmesi sona eren Jonathan De 'ı listesine aldı. İşte detaylar ve Süper Lig'de yaşanan son gelişemeler...

'in yeni ekibi , Frankfurt ile sözleşmesi biten Jonathan De 'la ilgileniyor. Geçen sezon 10 maçta sadece 193 dakika şans bulan De Guzman'ın daha çok süre alabileceği bir kulüpte forma giymek istediği öğrenildi. Futbola ülkesi Hollanda'da Feyenoord'da başlayan De Guzman, Mallorca, Villarreal, Swansea, , Carpi, Verona ve Frankfurt formaları da giydi.

KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA...

-, 'nin de gündemine gelen Laziolu Bastos ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 29 yaşındaki Angolalı stoper geçen sezon 22 maça çıkarken 3 kez fileleri sarsıp, 1 asist yaptı.

-Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Sagal, Bakalorz, Cenk, Mesanovic ve Pantilimon'u renklerimize bağladık. Kaliteli transferler gerçekleştirdik, devamı gelecek. Üç daha yapacağız" dedi.

-Kayserisporlu Pedro Henrique'nin sol bacağında ikinci derecede yırtık tespit edildi. Brezilyalı, ligin ilk iki haftasındaki Kasımpaşa ve Alanya maçlarını kaçıracak. Erzurumspor'a yetiştirilecek.

-Geçen sezon 'de kiralık oynayan Oscar Estupinan, Rizespor'la anlaşamadı. Bonservisi Guimaraes'te olan 23 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, Denizlispor yönetimiyle yeniden görüştü.

  1. 6.9.2020
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