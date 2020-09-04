Beşiktaş anlaşmaya vardı! Isimat Mirin Hatayspor'a

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Toulouse'a kiraladığı Isimat mirin, siyah beyazlılarla yeniden yollarını ayıracak.

TRT Spor'un haberine göre Isimat Mirin için Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor ile anlaşma noktasına geldi.

MAAŞIN YARISI BEŞİKTAŞ'TAN

Öte yandan bu transferin gerçekleşmesi halinde Mirin'im maaşının yarısını Beşiktaş, yarısını Hatayspor ödeyecek.