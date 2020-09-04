Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Isimat Mirin'i, Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor'a gönderiyor. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Toulouse'a kiraladığı Isimat mirin, siyah beyazlılarla yeniden yollarını ayıracak.
TRT Spor'un haberine göre Isimat Mirin için Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor ile anlaşma noktasına geldi.
MAAŞIN YARISI BEŞİKTAŞ'TAN
Öte yandan bu transferin gerçekleşmesi halinde Mirin'im maaşının yarısını Beşiktaş, yarısını Hatayspor ödeyecek.
- 04.09.2020
- Güncelleme: 05.09.2020 00:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş anlaşmaya vardı! Isimat Mirin Hatayspor'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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