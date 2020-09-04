Son dakika: Beşiktaş transferde anlaşmaya vardı! Isimat Mirin Hatayspor'a - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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anlaşmaya vardı! Isimat Mirin 'a

Beşiktaş anlaşmaya vardı! Isimat Mirin Hatayspor'a

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Isimat Mirin'i, Süper Lig'in yeni takımlarından 'a gönderiyor. İşte detaylar...

'ın geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Toulouse'a kiraladığı Isimat mirin, siyah beyazlılarla yeniden yollarını ayıracak.

TRT Spor'un haberine göre Isimat Mirin için Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaşma noktasına geldi.

MAAŞIN YARISI BEŞİKTAŞ'TAN
Öte yandan bu transferin gerçekleşmesi halinde Mirin'im maaşının yarısını Beşiktaş, yarısını Hatayspor ödeyecek.

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 05.09.2020 00:27
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