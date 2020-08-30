Resmen duyurdular! Davide Santon adım adım Beşiktaş'a - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Resmen duyurdular! İtalyan sağ bek adım adım Beşiktaş'a

Resmen duyurdular! Davide Santon adım adım 'a

Resmen duyurdular! Davide Santon adım adım Beşiktaş'a

İtalyan basını, 29 yaşındaki yıldız sağ bek Davide Santon ile ’ın büyük oranda anlaştığını yazdı. Siyah-beyazlı ekip transferi bitirmek için adeta gün sayıyor...

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek arayışlarını sürdüren için Davide Santon ismi gün geçtikçe ağırlık kazanmaya başladı. Daha önce de siyah-beyazlılarla anılan İtalyan futbolcunun 'a çok yakın olduğu iddia edildi. Bu iddia ise İtalyan medyasından geldi. 'de çıkan haberlere göre Beşiktaş yönetiminin 29 yaşındaki İtalyan futbolcu ile görüşüp olumlu yanıt aldığı ifade edildi.

MAAŞ TAMAM AMA...

Bonservisi Roma'da olan 1.87'lik futbolcu konusunda "Beşiktaş'a transferi oldukça yakın gözüküyor ve bu iş artık ciddiye binmek üzere" ifadeleri kullanıldı. Tarafların maaş konusunda anlaşmasına rağmen aradaki pürüzün satın alma konusunda yaşandığı bildirildi. Santon'un siyah-beyazlı kulüpten 3 yıllık kontrat talep ettiği, Beşiktaş'ınsa kiralık olarak transferi bitirmek istediği kaydedildi.

  1. 30.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Resmen duyurdular! Davide Santon adım adım Beşiktaş'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA