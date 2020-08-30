Resmen duyurdular! Davide Santon adım adım Beşiktaş'a
İtalyan basını, 29 yaşındaki yıldız sağ bek Davide Santon ile Beşiktaş’ın büyük oranda anlaştığını yazdı. Siyah-beyazlı ekip transferi bitirmek için adeta gün sayıyor...
Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Davide Santon ismi gün geçtikçe ağırlık kazanmaya başladı. Daha önce de siyah-beyazlılarla anılan İtalyan futbolcunun İstanbul'a çok yakın olduğu iddia edildi. Bu iddia ise İtalyan medyasından geldi. Çizme'de çıkan haberlere göre Beşiktaş yönetiminin 29 yaşındaki İtalyan futbolcu ile görüşüp olumlu yanıt aldığı ifade edildi.
MAAŞ TAMAM AMA...
Bonservisi Roma'da olan 1.87'lik futbolcu konusunda "Beşiktaş'a transferi oldukça yakın gözüküyor ve bu iş artık ciddiye binmek üzere" ifadeleri kullanıldı. Tarafların maaş konusunda anlaşmasına rağmen aradaki pürüzün satın alma konusunda yaşandığı bildirildi. Santon'un siyah-beyazlı kulüpten 3 yıllık kontrat talep ettiği, Beşiktaş'ınsa kiralık olarak transferi bitirmek istediği kaydedildi.
- 30.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Resmen duyurdular! Davide Santon adım adım Beşiktaş'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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