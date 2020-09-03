Ahmet Nur Çebi: Parayı sokağa atarsam hesap veremem

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir okul töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'na, harcama limitleri konusunda itirazda bulunduklarını ve bir geri dönüş beklediklerini belirten Başkan Çebi , "TFF'nin kulüplere vermiş olduğu limitler var. Bu limitler dışında transfer yaparsanız, futbolcuya top oynatamıyorsunuz. Beşiktaş'ın limitlerine geldiğinizde şu anki limitler mevcut kadroya bile az. Bir iyileştirme bekleniyor. Bunun yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütlerimiz var" dedi.

HERKES TRANSFER BEKLİYOR

Herkesin transfer beklediğini ancak limit olayı çözülmeden transferin olmayacağını ifade eden siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi şöyle devam etti. "Bütün takımların transfer yapması lazım. Ama bu şartlarda mümkün değil diyorlar. O zaman Beşiktaş, F.Bahçe, Galatasaray taraftarları Federasyona yürüyecek önümüzü açın diyecek. Biz imza atalım, sonra futbolcuyu sahaya çıkarmayalım mı? Böyle bir şey olabilir mi? Camiama karşı yapamadığım transferin hesabını veririm ama Beşiktaş'ın parasını sokağa atarsam hesap veremem."

ADIMIZ 'LİMİTÇİ BAŞKAN' OLMUŞ!

Kendisine yönelik "limitçi başkan" tanımlamasına da tepki gösteren Çebi, "Popülist davranmayacağız. Adımız 'limitçi başkan'a çıkmış. Limiti ben koymadım ki, koyarken imza atanlara soracaksınız. Şimdiki federasyona yetkililerine soracaksınız. Ne yazarlarsa yazsınlar, ne yorum yaparlarsa yapsınlar Beşiktaş yönetiminin doğruları yapmaktan alıkoyamayacaklar" ifadelerini kullandı.

'GİT' DİYORUZ 'PARA' DİYOR!

Yaşanan sıkıntılardaki sorumlunun kendileri olmadığını anlatan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize bu miras olarak kaldı. Bu takımı biz yapmadık. Takım içinde yüksek maliyetli oyuncular var. Bugün 4 futbolcu oynatacağımız maaşı bir futbolcuya veriyoruz. Bu kontratların en az 2-3 yıl devam edenleri var. Bunlar acı şeyler. Bazı futbolcuların gitmesini rica ediyoruz, hocanın oyun stiline uymadıkları için. 'Arkadaşların istediği üçte bir fiyatını ben yeniden ücretlendirebilirim, üçte ikisini siz öderseniz, giderim' diyorlar. Bir futbolcu nasıl oluyor da 1,5 milyon euro anlaşma yaparak geliyor, sonra gideceği yerde 500 bin euro bile alamıyor! En fazla ne olur '1 milyon euro'yu Beşiktaş ödesin' diyor. 3 yıllık kontrat 3 milyon euro. Böyle şey olur mu?"

7-8 OYUNCUYU TAKİPTEYİZ

Başkan Ahmet Nur Çebi, transferde önceliklerinin santrfor, sağ bek ve kanat oyuncusu olduğunu dile getirdi. 7-8 oyuncuyu yakından takip ettiklerini belirten Başkan Çebi, " Konuştuğumuz, kovaladığımız, takipte olduğumuz en az 7-8 sporcu var. Önümüz açılırsa ihtiyacımızı gidermeye çalışacağız. Popülist davranmayacağız. Bana yazıyorlar, çiziyorlar, eleştiriyorlar ama çok da umursamıyorum. Bizim yolumuzu değiştirmeyecekler. Biz doğruları yapacağız. Bu yoldan geri adım atmayacağız" yorumunu yaptı.

N'KOUDOU SAKATLANDI ŞİMDİ KANAT DA LAZIM

Siyah-Beyazlı kulübün Başkan Çebi, mevcut kadroyu korumakta bile zorlandıklarını şu örnekle özetledi: "Dün N'Koudou sakatlandı. Bu çocuk 4,5 milyon euro'ya alınmış. Çocukcağız çıkıyor bir ayda maç oynuyor ve sakatlanıyor. Ne yapabiliriz? Bunlar zamanında tedbiren çözülmesi gereken işlerdi. Şimdi oraya da adam bulmamız gerekiyor. Elimizdeki oyunculardan faydalanamıyoruz!"