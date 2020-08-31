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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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bugün ’da

Montero bugün istanbul’da

'ın 'den 1 yıllığına kiraladığı 'nun önceki akşam 'da olması bekleniyordu.

'ın 'den 1 yıllığına kiraladığı 'nun önceki akşam 'da olması bekleniyordu. Ancak genç stoperin 'ye gelişi özel sebeplerden dolayı ertelendi. İspanyol futbolcunun bugün saat 23.00'te İstanbul'da olacağı belirtildi. İspanyol ekibiyle Montero'nun maaşı karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sini 4.5 milyon euroya alma hakkına da sahip.
  1. 31.8.2020
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