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10 Eylül 2020, Perşembe
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Çizme'den stoper

Çizme'den stoper

Bordo-beyazlılar, 9. transferi ’dan yaptı. 26 yaşındaki, 1.92 boyundaki Fransız defans, sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı atacak.

Transferin hareketli kulübü Hatayspor, 9. imzayı 'dan gerçekleştiriyor. Bordo-beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Benevento'dan Jean Claude Billong'u renklerine bağladı. 26 yaşındaki Fransız stoper, sağlık kontrolleri sonrasında kendisini 2+1 yıllığına Hataysporlu yapacak resmi imzayı atacak. Kamerun asıllı Fransız savunmacı, geçen sezon Serie B ekibi Salernitana'da kiralık olarak 13 maçta forma giydi. 2018-19'da Benevento ve kiralık gittiği Foggia'da ise 29 karşılaşmada ter döktü.

SIRADA ADAMA TRAORE VAR

'da Creteil alt yapısından yetişen Billong, ABD'de New York Red Bulls, Portekiz'de Leixoes, Slovenya'da R.Velenje ve Maribor formalarını da giydi. Öte yandan Monaco'nun Malili orta sahası Adama Traore'yle de anlaşan temsilcisi, aradaki ufak pürüzleri çözdükten sonra 25 yaşındaki futbolcuyla imzaları atacak. Traore, geçen sezon Ligue 1'de kiralık oynadığı Metz'de, 16 maçta 1 gol, 4 asist üretti. 14 kez milli olan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 85 maçta 9 gol atıp 7 asist yaptı.

  1. 10.9.2020
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