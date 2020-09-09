Kulüpler Birliği'nden Ahmet Nur Çebi'ye başkanlık teklifi! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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'nden 'ye teklifi!

Kulüpler Birliği'nden Ahmet Nur Çebi'ye başkanlık teklifi!

'in istafısını sunduğu Başkanlığı, Kulübü Başkanı 'ye teklif edildi. İlk teklifi reddeden Çebi ile bir kez daha görüşülecek.

Göztepe Başkanı , geçtiğimiz saatlerde 'ndeki başkanlığından istifasını sunarak diğer kulüp başkanlarına bildirmişti.

Sepil'in istifasının ardından boşta kalan görev, kulüpler tarafından oy birliğiyle Başkanı 'ye teklif edildi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanlığı'ndaki yoğun temposu nedeniyle Ahmet Nur Çebi, teklifi reddetti. Kulüp başkanları ile Çebi, konuyu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirecek.

Kulüpler Birliği'nden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teklif!
  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 13:20
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