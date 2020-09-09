Kulüpler Birliği'nden Ahmet Nur Çebi'ye başkanlık teklifi!
Mehmet Sepil'in istafısını sunduğu Kulüpler Birliği Başkanlığı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teklif edildi. İlk teklifi reddeden Çebi ile bir kez daha görüşülecek.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz saatlerde Kulüpler Birliği'ndeki başkanlığından istifasını sunarak diğer kulüp başkanlarına bildirmişti.
Sepil'in istifasının ardından boşta kalan görev, kulüpler tarafından oy birliğiyle Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teklif edildi.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanlığı'ndaki yoğun temposu nedeniyle Ahmet Nur Çebi, teklifi reddetti. Kulüp başkanları ile Çebi, konuyu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirecek.
- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 13:20
- Kulüpler Birliği'nden Ahmet Nur Çebi'ye başkanlık teklifi!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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