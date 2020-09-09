Kulüpler Birliği'nde istifa şoku! Mehmet Sepil...
Kulüpler Birliği'nde istifa şoku yaşanıyor... Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevinden ayrılmak istediğini kulüp başkanlarına bildirdi.
Son dönemlerde birkaç yabancı yatırımcı ve fon şirketi ile görüşmelerini sürdüren Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'den flaş karar geldi.
Sepil, kısa bir süre önce yeniden seçildiği Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. 65 yaşındaki yönetici istifasını diğer kulüplerin başkanlarına da bildirdi.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığını bırakmasının ardından Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevine seçilmişti.
- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 12:30
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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