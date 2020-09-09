Son dakika haberi | Kulüpler Birliği'nde istifa şoku! Mehmet Sepil... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Kulüpler Birliği'nde istifa şoku!

'nde şoku! ...

Kulüpler Birliği'nde istifa şoku! Mehmet Sepil...

'nde şoku yaşanıyor... Göztepe Başkanı , Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevinden ayrılmak istediğini kulüp başkanlarına bildirdi.

Son dönemlerde birkaç yabancı yatırımcı ve fon şirketi ile görüşmelerini sürdüren Göztepe Spor Kulübü Başkanı 'den flaş karar geldi.

Sepil, kısa bir süre önce yeniden seçildiği Başkanlığı görevinden etti. 65 yaşındaki yönetici istifasını diğer kulüplerin başkanlarına da bildirdi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığını bırakmasının ardından Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevine seçilmişti.

Turgay Demir: Demek ki Göztepe satıldı veya satılıyor
  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 12:30
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kulüpler Birliği'nde istifa şoku! Mehmet Sepil... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA