Kulüpler Birliği'nde istifa şoku! Mehmet Sepil...

Son dönemlerde birkaç yabancı yatırımcı ve fon şirketi ile görüşmelerini sürdüren Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'den flaş karar geldi.

Sepil, kısa bir süre önce yeniden seçildiği Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. 65 yaşındaki yönetici istifasını diğer kulüplerin başkanlarına da bildirdi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fikret Orman'ın Beşiktaş başkanlığını bırakmasının ardından Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevine seçilmişti.