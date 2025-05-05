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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Halter Milli halterci Fatmagül Çevik dünya şampiyonu oldu!

Milli halterci Fatmagül Çevik dünya şampiyonu oldu!

Milli halterci Fatmagül Çevik, genç kadınlar +87 kiloda toplamda elde ettiği 245 kiloluk dereceyle dünya şampiyonu oldu.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 00:07
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Milli halterci Fatmagül Çevik dünya şampiyonu oldu!

Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası Peru'nun başkenti Lima'da sona erdi. Milli sporcularımız Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. 62 ülkeden 265 erkek 265 kadın olmak üzere toplam 530 sporcunun katılımı ile gerçekleşen organizasyonun son gününde genç kadınlar + 87 kiloda podyuma çıkan Milli sporcumuz Fatmagül Çevik, toplamda elde ettiği 245 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu ve İstiklal Marşımızı Lima'da okuttu. Milli sporcumuz koparmada 110 kilo ile gümüş madalya kazanırken silkme müsabakasında elde ettiği 135 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcumuza madalyasını Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin takdim etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü dünya şampiyonu olan sporcumuzu, antrenörlerimizi ve sporcumuzun kulübünü tebrik etti.

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