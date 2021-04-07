Avrupa’nın en iyisi Daniyar

Avrupa Halter Şampiyonası’nda dün Daniyar İsmayilov damgasını vurdu. 73 kiloda yarışan milli sporcu, koparmada 160 kiloyla altın kazandı, Avrupa rekorunu da kırdı.
Halter HaberleriGiriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 23:43Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda dün Daniyar İsmailyov damga vurdu. 73 kiloda podyuma çıkan milli sporcu, koparmada 160 kilo kaldırdı, altın madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu, bu kaldırışıyla Avrupa rekorunu da kırdı. Altın madalya ile birlikte rekor kırdığı için mutlu olduğunu söyleyen Daniyar, "Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda yer aldığımız tüm organizasyonlarda en iyisi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu zor günlerde ülkemize madalya kazandırdığımız için çok mutluyum. İnanıyorum ki, arkadaşlarım da devamını getirecek" dedi. Organizasyonda önceki gün 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek, 2 altın, 1 bronz ile Türkiye'ye ilk madalyalarını kazandırmıştı.