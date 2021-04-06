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Milli halterci rekoru kırarak altın madayayı kaptı

’nda milli sporcu , koparmada 160 kilo kaldırarak rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 22:05 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 22:47
Milli halterci Daniyar İsmayilov Avrupa rekoru kırarak altın madayayı kaptı

Milli halterci , 'nda 2 altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde milli sporcular podyuma çıktı.

Erkekler 73 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Silkmede 181 kilo kaldıran 29 yaşındaki milli halterci, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaştı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Batuhan Yüksel ise dereceye giremedi.

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