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ŞAMPİYONU

Milli sporcumuz, Halter Şampiyonası’nda silkme ve toplamda altın madalyanın sahibi oldu

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Muhammed Furkan Özbek AVRUPA ŞAMPİYONU
'nın kentinde devam eden Halter Şampiyonası'nda milli sporcumuz büyük başraya imza attı. 67 kiloda podyuma çıkan milli sporcumuz, , Avrupa Şampiyonu oldu. Koparmada 145 kilo ile bronz madalya kazanan milli sporcumuz, silkmede 178 kilo kaldırıp altın madalya aldı. Özbek, toplamda da 323 kilo ile altın madalyanın sahibi oldu.
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