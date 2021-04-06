Muhammed Furkan Özbek AVRUPA ŞAMPİYONU

Milli sporcumuz, Avrupa Halter Şampiyonası’nda silkme ve toplamda altın madalyanın sahibi oldu
Halter HaberleriGiriş Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 23:40Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 06:50
Rusya'nın Moskova kentinde devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcumuz Muhammet Furkan Özbek büyük başraya imza attı. 67 kiloda podyuma çıkan milli sporcumuz, Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Şampiyonu oldu. Koparmada 145 kilo ile bronz madalya kazanan milli sporcumuz, silkmede 178 kilo kaldırıp altın madalya aldı. Özbek, toplamda da 323 kilo ile altın madalyanın sahibi oldu.