Görme engelli Mehmet Emin başladığı halterle dünyasını aydınlattı

Görme Engelliler Halter Milli Takımı sporcusu Mehmet Emin Erdoğan, 25 yaşında başladığı halterle tanıştıktan sonra okuryazarlık öğrendiğini ve sporun hayatını olumlu yönde değiştirdiğini söyledi.

Üniversite mezunu milli halterci Mehmet Emin, yaşamının spordan önce ve sonrasını değerlendirdi.

Diyarbakırlı 41 yaşındaki milli sporcu Mehmet Emin, 3 yaşında kızamık geçirdiğini ve görme şikayetinin olduğunu anımsattı.

Mehmet Emin, "Sonra müdahale edilince bir gözümü kurtardılar, bir gözüm şu an tamamen görmüyor. Hayat şartlarından dolayı okula gidemedim ve 25 yaşına kadar hiçbir spor geçmişim olmadı." dedi.

"BENİM 25 YAŞINA KADAR OKURYAZARLIĞIM YOKTU"

Babasının vefatından sonra kardeşlerine baktığını belirten milli halterci, "7 kardeşli bir aileydik ben onlara hem babalık hem ağabeylik yaptım. Hem kendimi geliştirdim, hem kardeşlerimin elinden tuttum, onlara babalık, ağabeylik yaptım, bir yerlere getirdim." diye konuştu.

Çok zor şartlarda çalıştığını anlatan görme engelli sporcu, "Diyarbakır'da 17 yıl hamallık yaptım, kamyonların yüklerini indirip bindiriyorduk. Ağır işlerde çalıştım. Bir gün beden eğitimi öğretmeni bir hocamız 'bana görme engellilerde halter yapar mısın' dedi. Ben halterin ne olduğunu o dakikaya kadar bilmiyordum. Sonra başladık, hazırlandık. Amasya'da Türkiye Şampiyonası'na gittik ve Türkiye birincisi oldum. Ardından milli takıma seçildim." ifadelerini kullandı.

Beden eğitimi öğretmeninin hayatını değiştirdiğini vurgulayan Mehmet Emin, "Benim 25 yaşına kadar okuryazarlığım yoktu. Eğitimime 25 yaşında bu sporla tanıştıktan sonra açık öğretimden başladım ve bugün üçüncü üniversitemi bitirdim. Şu anda da beden eğitimi öğretmenliği yapmaktayım." değerlendirmesinde bulundu.

Çevresinden "Bu yaştan sonra nasıl spor yapacaksın, nasıl okuyacaksın." şeklinde tepkiler aldığını belirten milli halterci, "Bu yaşta yapamazsın, edemezsin diyerek beni soğutmalarına rağmen, ben hiçbir şekilde kimseye kulak asmadım ve eğitimimi tamamladım." diye konuştu.

"KENDİM GİBİ OLAN GÖRME ENGELLİLER İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Mehmet Emin, 67 kilo sıkletinde milli takıma katıldığını belirterek "2006'da Çekya'da Avrupa birinciliği, 2007'de de Brezilya'da Dünya Görme Engelliler Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldum. Daha sonra dünya şampiyonası için tekrar hazırlanırken bir sakatlık geçirdim, sakatlığım uzun sürdü 10 yıla yakın ara vermek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Tamamen iyileştikten sonra doktorların da onayını alarak 2 ay önce tekrar haltere döndüğünü anlatan milli sporcu, "15 Temmuz'da Konya'da yapılan Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası'na katıldım, 170 kilo kaldırarak Türkiye birincisi oldum. Şu anda da burada milli takım kampındayım." diye konuştu.

Aynı zamanda Diyarbakır'da beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığını dile getiren Mehmet Emin, şöyle devam etti:

"Açık öğretimden liseyi bitirdikten sonra engelli memur sınavına girdim ve Milli Eğitim Bakanlığına engelli memur olarak atandım. Daha sonra üniversite okudum ve 4 yıllık beden eğitimi bölümünü Dicle Üniversitesi'nde bitirdim. Geçen sene de öğretmen olarak Diyarbakır'ın bir köyüne atandım. Şu anda öğretmenliğe ve kendim gibi olan görme engelliler için mücadele ediyorum. Hani ben çok zorluklar çektim onlar çekmesin istiyorum, en azından geçtiğim yolları bildiğim için onlara ön ayak oluyorum. Dolayısıyla şu anda Diyarbakır'da görme engelliler il temsilcisi olarak da görev yapıyorum. Bünyemde 65 sporcu var, her dalda mücadele veriyorlar. Ülkemizi inşallah en iyi şekilde bu çocuklarla beraber temsil edeceğiz."

YARIM KALAN HAYALLERİNİ TAMAMLAYACAK

Görme engelli bireylere rol model olmak için milli takım kampında olduğunu kaydeden Mehmet Emin, "Hedefim inşallah Gürcistan'da dünya birincisi olup ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, İstiklal Marşı'mızı okutmak. Yaşım biraz ilerlemiş olabilir ama inanıyorum ki bu iş yaşta değil yürektedir, başarının tamamı orada yatar. Bugün bakıyorum gençlere 20 yaşlarındalar, imkanları olmasına rağmen herhangi bir şekilde mücadele etmiyorlar, bu da benim zoruma gidiyor, biz çok zorluklarla geldik buraya." değerlendirmesini yaptı.

Milli halterci, sakatlanmadan önce yarım kalan hayallerini tamamlamak için çalıştığını söyledi. Beden eğitimi bölümünün yanı sıra iş güvenliği uzmanlığı ve bilgisayar işletmenliği bölümünü de bitirerek, 3 ayrı bölümden mezun olduğunu belirten Mehmet Emin Erdoğan, evli ve 2 kız çocuğunun bulunduğunu dile getirdi.