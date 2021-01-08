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7 yaşındaki Kanadalı halterci şampiyonu oldu

Kanadalı 7 yaşındaki , halterde 30 kg kategorisinde 11 yaş altı ve 13 yaş altı ulusal şampiyonu olarak ülke tarihinde en genç şampiyon oldu.

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 00:45
7 yaşındaki Kanadalı halterci ABD şampiyonu oldu

'nde () yaşayan uyruklu 7 yaşındaki halterci başarısıyla profesyonel haltercilere taş çıkarttı. Van Ulft, 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı halter ulusal şampiyonu olarak ABD'nin gelmiş geçmiş en genç şampiyonu oldu. Halterden önce cimnastik eğitimi alan Ulft şampiyonluğun sırrını inanmak, azmetmek ve çalışmak olarak nitelendirerek, "Halter yapmaya başlayan yeni çocukların beni izlediklerini duymayı seviyorum. Umarım halter yapmak isteyen tüm çocuklara ilham verebilirim. Şampiyonluğumun yaşıtlarıma örnek olmasını diliyorum" dedi.



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