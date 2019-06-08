Caner Toptaş halterde Dünya Şampiyonu oldu
09 Haziran 2019, Pazar
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Caner Toptaş halterde Dünya Şampiyonu oldu

Uluslararası Halter Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan "" heyecanı sona erdi. Fiji'nin Suva şehrinde gerçekleşen şampiyonada 61 kiloda yarışan , toplamda 273 kilo ile altın madalya kazandı.

Fiji'nin Suva şehrinde gerçekleşen 'na 47 ülkeden 248 sporcu katıldı. Milli takım, şampiyonada 6 erkek ve 6 kadın sporcu olmak üzere toplam 12 sporcu ile yer aldı.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 61 kiloda yarışan Sivaslı sporcu koparmada 125 kilo ile altın madalya kazanırken silkmede ise 148 kilo ile 4. oldu. Toptaş toplamda ise 273 kiloyla altın madalya kazandı ve Gençler oldu. Başarılı sporcu Toptaş, İstiklal Marşı'nı Fiji'in Suva şehrinde coşkuyla okuttu.

Sivas Gençlikspor Halter Takımı sporcusu Caner Toptaş'ın bu başarısı, Sivas halter camiasını büyük sevince boğdu.

MÜDÜR TUNÇ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Dünya Şampiyonu olan başarılı sporcuyu tebrik etti. Tunç, "2 Haziran 2019 tarihinde Fiji Suva'da düzenlenen Gençler Halter Dünya Şampiyonası'nda sporcumuz Caner Toptaş 61 kiloda, 125 kilo koparma ile altın madalya, 148 kilo silkme ile dördüncü, toplamda 273 kilogramla Dünya Şampiyonu olup, bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırmıştır. Sporcumuzu ve ona emek veren hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi.

  1. 09.06.2019
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