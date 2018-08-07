"Ülke genelinde 32 ilde faaliyetimiz vardı, şimdi 57 ilde var. Bir de bizim antrenman salonları bodrum katlarda rutubetli ve affedersiniz tuvalet kokan yerlerdi. Şu anda bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz sağ olsun çok modern tesislerimiz var"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Türkmenistan'da düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası'nda madalyalar alacaklarına inandığını söyledi.

Taşpınar, yaptığı açıklamada, Ordu'da, 2-5 Ağustos'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın sporcular açısından önem taşıdığını belirtti.

Şampiyonadan milli takıma alınacak sporcuların, önemli organizasyonlara hazırlanacağını anlatan Taşpınar, "Önümüzde Polonya'da Avrupa Şampiyonası, Türkmenistan'da Dünya Şampiyonası var. Bu sporcularımızı kampta eğitime tabi tutacağız. Daha sonra onlar içerisinden tekrar milli takımla yurt dışına gidebilecek olanları seçeceğiz. Onun için sporcularımız Türkiye şampiyonalarında, kamplarda ve kendi kulüplerinde yetişiyorlar. Bu organizasyon da bizim için deneyim oldu." diye konuştu.

Eylül ayında Polonya'da Avrupa, kasım ayında da Türkmenistan'da Dünya Şampiyonası düzenleneceğini anımsatan Taşpınar, şöyle devam etti:

"Dünya Şampiyonası oldukça zor ama madalya şansımız var. Avrupa Şampiyonası'nda madalya şansımız daha çok. Haziran ayında İspanya'da Akdeniz Oyunları vardı. Orada 15 madalya aldık. 28 branş vardı. Türkiye'den katılan tüm branşlar içerisinde en çok madalya alan branş olduk. O bakımdan çok mutluyuz. Daha sonra İtalya Milano'da yapılan 15 ve 17 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 51 madalya aldık. Fırtına gibi estik. Sağanak sağanak madalya yağdı. İki de rekor kırdık. Müthişti, ilk kez böyle birşey oluyor. Halter çok iyi gidiyor. Allah nazardan saklasın diyoruz."

"Naim Süleymanoğlu ile Halil Mutlu bizim gururumuz"

Tamer Taşpınar, uluslararası başarıların, önlerindeki diğer önemli organizasyonlara da olumlu yansıdığını vurgulayarak, "Öyle umuyorum ki Türkmenistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda birkaç madalya alacağız." ifadelerini kullandı.

"Yıllar önce 10, 13, 15'inci sıralarda milli takımlarımız yer alırdı." diyen Taşpınar, "2017 yılında Polonya tüm branşlarda Avrupa birincisi oldu, biz ikinci olmuştuk. Polonya halterde çok güçlü bir takım, tarihi de çok eski. Şu anda biz birçok kategoride Polonya'yı geçtik. İyi gidiyor hamd olsun. İnşallah daha da iyi gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

Halter sporunda Naim Süleymanoğlu ile Halil Mutlu'nun, Türkiye'nin gururları olduğunu aktaran Taşpınar, şunları kaydetti:

"Bu iki sporcumuz da bizim gururumuz, medarıiftiharımız. Aynı zamanda dünya halterinin de. Üçer sefer olimpiyat şampiyonu oldular, 6-7'şer sefer Avrupa ve dünya şampiyonlukları da var. İstisnai sporcular. Diyorum ki o tip sporcu bulabilirsek inşallah o günleri de yakalarız. Bugün için bu şartlarda çok zor. Halter Türkiye'nin en başarılı branşlarından bir tanesi. Bir olimpiyatta 3 tane altın madalya almıştı. İşte ona altın çağ diyoruz. Bir daha o madalyaları almak çok zor ama alamayacağız diye de yerimizde saymak yok."

"Çok modern tesislerimiz var"

Tamer Taşpınar, madalya sayısında artış sağlandığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Görevi aldığımız günden, 6 yıl evvelinden bugüne geldiğimizde madalya sayısına yıllık ortalama bakıyoruz. 80 civarındaydı, yıllık madalya sayısı 150-160'ı buluyor. İkiye katladık. Esas olan da dopingsiz, tertemiz. Halterde bir gelenek vardı, herkes doping yapıyordu. Tüm ülkeler ve maalesef bu Türkiye'ye de sıçradı ama bizim aldığımız madalyaların hepsi temiz ve dopingsiz madalyalar. İşe hile karıştırmamak lazım, sporcunun sağlığını korumak lazım."

Göreve geldiklerinde bin 250 sporcu olduğunu, şimdi ise 3 bin 500 lisanslı sporcularının bulunduğunu bildiren Taşpınar, "32 ilde faaliyetimiz vardı, şimdi 57 ilde var. Bir de bizim antrenman salonları bodrum katlarda rutubetli ve affedersiniz tuvalet kokan yerlerdi. Şu anda bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz sağ olsun çok modern tesislerimiz var." diyerek sözlerini tamamladı.