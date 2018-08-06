Kayserili Muhammed Akkaya, Halterde Türkiye Şampiyonu Oldu
Türkiye Halter Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'na katılan Kayserili Muhammed Akkaya Türkiye Şampiyonu oldu.
02-05 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda yapılan Şampiyonaya 37 ilden 223 erkek ve 100 bayan olmak üzere toplam 323 sporcu mücadele etti.
Şampiyonada Kayseri'yi Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Muhammed Akkaya temsil etti. 56 kiloda yarışan Muhammed Akkaya Gençler Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, altın madalya kazanan Muhammed Akkaya'yı ve antrenörü Gökhan Taşçı'yı tebrik etti.
- 6.8.2018 12:01
-
Galatasaray'ı penaltılarda yenen Akhisarspor TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu - GENİŞ ÖZET İZLE | GOLLER İZLE
Toplam 13
Yorum
TFF-ye super kupanın sahibi VAR-CAKIR-iki penalı göremedi.
-
Ali Koç: "Dualarınızı eksik etmeyin"
Toplam 3
Yorum
Galatasaraylı Vurduğun gol olsun Fenerbahçe..Ali başkanımızı mahcup etmeyin..Dahası Türk milletini mahcup etmeyin..İşimiz gerçekten zor ama imkansız değil
-
Gomis’in kaşınması
Toplam 1
Yorum
Mustafa Tek suçlu fatih termdir ben olsaydım gomesi.son dakkalarda çıkartırdım erman hocam
Kayserili Muhammed Akkaya, Halterde Türkiye Şampiyonu Oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.