Kayserili Muhammed Akkaya, Halterde Türkiye Şampiyonu Oldu
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Kayserili , Halterde Şampiyonu Oldu

    Kayserili Muhammed Akkaya, Halterde Türkiye Şampiyonu Oldu

    Halter Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'na katılan Kayserili Türkiye Şampiyonu oldu.

    02-05 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda yapılan Şampiyonaya 37 ilden 223 erkek ve 100 bayan olmak üzere toplam 323 sporcu mücadele etti.


    Şampiyonada Kayseri'yi Gençlik Hizmetleri ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu temsil etti. 56 kiloda yarışan Muhammed Akkaya Gençler Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.


    Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, kazanan Muhammed Akkaya'yı ve antrenörü Gökhan Taşçı'yı tebrik etti.

    1. 6.8.2018 12:01
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