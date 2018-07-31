Avrupa 2.’si Tülay İlhan karşılandı
İtalya’da yapılan Halter U-15 Avrupa Şampiyonasında ikinci olan Tülay İlhan karşılandı.
Avrupa ikincisi Tülay İlhan, "Ülkemizi ve ilimizi böylesi önemli bir şampiyonada temsil ettiğim için çok mutluyum. Gönül isterdi ki istiklal marşımızı tüm Avrupa'ya dinletmek. Ama olmadı. Bundan sonraki müsabakalara daha iyi hazırlanıp İnşallah daha büyük başarılara imza atacağım. Öncelikle haltere başlamama izin veren aileme, bu madalyaları almamda en büyük pay sahibi olan hocam Yasin Aydın'a ve bize bütün imkanları sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'ye teşekkür ediyorum" dedi.
- 31.7.2018 14:31
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Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor
Toplam 1
Yorum
Ahmet Aktepe Fenerbahçe'mizin acilen stoper ve forvet alması gerekiyor, yoksa devler liginde işimiz çok zor olacak.
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N’Doye parçaladı
Toplam 3
Yorum
şeref trabzonda gol attı da geçersizmi sayıldı bu yabancılar böyle işte
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UEFA'dan Türk hakemlere görev
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu Bak bu konuda ,, bilhassa "BIYIKLI " hakemlerimiz cok iyidir...
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