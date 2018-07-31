Avrupa 2.’si Tülay İlhan karşılandı
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    Avrupa 2.’si karşılandı

    Avrupa 2.’si Tülay İlhan karşılandı

    ’da yapılan Halter U-15 ikinci olan karşılandı.

    'da yapılan Halter Yıldızlar ve U-15 U-15 44 kilogram bayanlarda Avrupa ikincisi olan Düzceli sporcu 'ı ailesi ile Gençlik ve Müdürlüğü Halter Antrenörü Ankara Esenboğa havalimanında karşıladılar.
    Avrupa ikincisi , "Ülkemizi ve ilimizi böylesi önemli bir şampiyonada temsil ettiğim için çok mutluyum. Gönül isterdi ki istiklal marşımızı tüm Avrupa'ya dinletmek. Ama olmadı. Bundan sonraki müsabakalara daha iyi hazırlanıp İnşallah daha büyük başarılara imza atacağım. Öncelikle haltere başlamama izin veren aileme, bu madalyaları almamda en büyük pay sahibi olan hocam 'a ve bize bütün imkanları sağlayan Gençlik ve Müdürü Feyzullah Dereci'ye teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 31.7.2018 14:31
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