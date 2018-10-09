3. Gençlik Olimpiyatları – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    3.

    3. Gençlik Olimpiyatları

    Arjantin'in başkenti 'te düzenlenen 2018 Yaz 'nda milli halterci , kazandı.

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre oyunların ikinci gününde halter branşında erkekler 62 kiloda mücadele eden , koparmada 122, silkmede ise 141 kilo kaldırdı.

    Genç halterci Caner, toplamda 263 kiloluk derecesiyle elde etti.

    Caner, bu sonuçla tarihinde Türkiye'ye halterdeki ilk gümüş madalyasını da kazandırmış oldu.

    1. 9.10.2018 10:19
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