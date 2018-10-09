Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre oyunların ikinci gününde halter branşında erkekler 62 kiloda mücadele eden Caner Toptaş, koparmada 122, silkmede ise 141 kilo kaldırdı.

Genç halterci Caner, toplamda 263 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Caner, bu sonuçla Gençlik Olimpiyatları tarihinde Türkiye'ye halterdeki ilk gümüş madalyasını da kazandırmış oldu.