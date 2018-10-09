Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda milli halterci Caner Toptaş, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre oyunların ikinci gününde halter branşında erkekler 62 kiloda mücadele eden Caner Toptaş, koparmada 122, silkmede ise 141 kilo kaldırdı.
Genç halterci Caner, toplamda 263 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.
Caner, bu sonuçla Gençlik Olimpiyatları tarihinde Türkiye'ye halterdeki ilk gümüş madalyasını da kazandırmış oldu.
- 9.10.2018 10:19
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Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
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Spor hocası Nagatomo
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Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
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Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
3. Gençlik Olimpiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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