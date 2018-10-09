Çankaya’nın şampiyon haltercileri
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kadın ve Erkek Halter Takımı sporcuları başarılarına yenilerini ekledi. Çankayalı sporcular Türkiye Şampiyonası’ndan 17 altın, 7 gümüş, 2 bronz madalyayla döndü.
KADIN HALTER TAKIMININ 12. ŞAMPİYONLUĞU
Kadın ve erkeklerde toplamda 17 altın, 7 gümüş ve 2 bronz madalya ile Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Halter Takımı, takım halinde Türkiye Şampiyonluğunu kazanırken kadın sporcular da 12. kez arka arkaya takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak kırılması zor bir rekorun sahibi oldu.
- 9.10.2018 11:49
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Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
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Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
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Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
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