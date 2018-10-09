Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Kadın ve Erkek Halter Takımı sporcuları başarılarına yenilerini ekledi. Çankayalı sporcular Türkiye Şampiyonası’ndan 17 altın, 7 gümüş, 2 bronz madalyayla döndü.
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Çankaya’nın şampiyon haltercileri

    Çankaya’nın şampiyon haltercileri

    Görme Engelliler Kadın ve Takımı sporcuları başarılarına yenilerini ekledi. Çankayalı sporcular Şampiyonası’ndan 17 altın, 7 gümüş, 2 bronz madalyayla döndü.

    Görme Engelliler Spor Kulübü diğer branşlarda olduğu gibi halterde de hem kadın hem de erkeklerde yeni başarılara imza atıyor. 'in Nizip ilçesinde 05-07 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Kadın ve Erkekler Halter Türkiye Şampiyonasında kadın sporcular 10 altın, 2 gümüş; erkek sporcular da 7 altın, 5 gümüş, 2 alarak Çankaya Belediyesinin gururu oldu.

    KADIN HALTER TAKIMININ 12. ŞAMPİYONLUĞU
    Kadın ve erkeklerde toplamda 17 altın, 7 gümüş ve 2 bronz madalya ile Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Halter Takımı, takım halinde Türkiye Şampiyonluğunu kazanırken kadın sporcular da 12. kez arka arkaya takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak kırılması zor bir rekorun sahibi oldu.
    1. 9.10.2018 11:49
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