Kayapınar Engelliler Spor Kulübü Türkiye 3’ncüsü oldu
Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Halter Şampiyonasında 3’üncü oldu
Türkiye Halter Şampiyonasında 3'üncü olan Kayapınar İlçe Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'yı ziyaret etti. Kaymakam Balcı, "Amacımız engelli kardeşlerimizin derdini yüreğimizde hissetmek, sıkıntılarına ortak olmak, sorunlarının çözümü için hayatlarının bir parçası olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Onların sorunlarını çözmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kayapınar Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve desteklerimize devam edeceğiz" dedi.
Balcı, dereceye girerek Kayapınarımızı başarı ile temsil eden sporcularımızı turnuva boyunca gösterdikleri performanslarından ve sergiledikleri tutumdan dolayı tebrik ederek onlara her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.
- 17.10.2018 11:40
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
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