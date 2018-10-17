Kayapınar Engelliler Spor Kulübü Türkiye 3’ncüsü oldu

Türkiye Halter Şampiyonasında 3'üncü olan Kayapınar İlçe Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'yı ziyaret etti. Kaymakam Balcı, "Amacımız engelli kardeşlerimizin derdini yüreğimizde hissetmek, sıkıntılarına ortak olmak, sorunlarının çözümü için hayatlarının bir parçası olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir. Onların sorunlarını çözmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kayapınar Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve desteklerimize devam edeceğiz" dedi.

Balcı, dereceye girerek Kayapınarımızı başarı ile temsil eden sporcularımızı turnuva boyunca gösterdikleri performanslarından ve sergiledikleri tutumdan dolayı tebrik ederek onlara her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.