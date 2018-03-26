"Naimler, Haliller yetiştirmek çok zor"

Tamer Taşpınar, yaptığı açıklamada, Ağrı'da 12-15 Nisan tarihlerinde Türkiye Gençler Halter Şampiyonası'nın gerçekleştirileceğini belirterek, organizasyon öncesi spor salonu ve konaklamaya ilişkin incelemeleri tamamladıklarını anlattı.

Federasyon olarak her ay bir organizasyon düzenlediklerini anlatan Taşpınar, ayrıca sporcu yetiştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Taşpınar, eski milli sporcular merhum Naim Süleymanoğlu ile Halil Mutlu'nun dönemlerinde Türkiye'nin halterde altın çağını yaşadığını ifade ederek, geçmişte halterde bir olimpiyatta 3 altın madalya alan bir federasyon olduklarını ancak daha sonra dibe vurduklarını söyledi.

Halterde olimpiyatlarda 12 yıl madalya alamadıklarını anımsatan Taşpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Federasyonumuz 12 yıl olimpiyatlarda madalya alamaz duruma geldi, sonra doping skandallarıyla sarsıldı. Sadece Türkiye'de değil, başta Rusya olmak üzere birçok ülkede bu skandallar patladı. Göreve geldiğimizde ilk hedefimiz hükümetimizin de programında olduğu gibi dopinge sıfır toleransı uyguladık. Maalesef doping alan sporcuların böbrek, karaciğer yetmezliği, beyinde ödem gibi birçok hastalığa yakalandığı ortada. Bu bakımdan hem sporcuların sağlını korumak hem de bu skandalları engellemek maksadıyla göreve geldik. Çok şükür 5 yıldır tertemiz çalışıyoruz. Temiz, beyaz bir sayfa açtık."

Kamuoyunun halterde dopingin engellenmesine yönelik çalışmaları takdir ettiğini belirten Taşpınar, mücadelenin yaşandığı dönemde başarının beklenmediğini dile getirdi.

"DOPİNGİ SIFIRA İNDİRİP MADALYALARIMIZI İKİYE KATLADIK"

Buna rağmen önemli başarılara imza attıklarını aktaran Taşpınar, şunları kaydetti:

"Hem dopingi sıfıra indirdik hem de madalyalarımızı ikiye katladık. Uluslararası alanda ortalama 80 olan yıllık madalya sayımız, 153'e geldi. Bu, çok büyük başarı. Üstelik 12 yıldır herhangi bir başarı almamışken 12 yıl sonra olimpiyat ikincisi çıkardık. Biz şimdi ikincilikle seviniyoruz ama bu bize yetmez, daha çoğunu yapacağız. Ancak bu kolay değil. Naimler, Haliller yetiştirmek çok zor, yetiştirmek bir yana o anatomiye sahip sporcu bulmak çok zor, dünya da bulamıyor. Naim Süleymanoğlu sadece bizim en başarılı sporcumuz değil, dünyanın en başarılı sporcusuydu, gelmiş geçmiş en iyi sporcuydu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da Süleymanoğlu gibi sporcu bulunamıyor."

Hedeflerini büyük tuttuklarını, aksi halde başarının gelmeyeceğini bildiklerini dile getiren Taşpınar, şu ifadeleri kullandı:

"Halterde geçmiş günlerdeki başarılara tekrar kavuşabilmek için projeler uyguluyoruz, şampiyonalarda seçme yapıyoruz. Bu seçmelerde başarılı sporcuları yıl boyunca kampa alıyoruz. Şu an Türkiye'den yetişen sporcularımız var. Yurt dışından sporcu, antrenörler alınıyor, gönlümüz bunların yerli olmasından yana. Projeler kapsamında çok iyi sporcular yetiştirdik. Yıldızlar ve gençler dünya şampiyonalarında madalya elde edemiyorduk, ama şu an altın, gümüş, bronz madalyalar alıyoruz. Dünya şampiyonalarında bir madalya alırken şimdi 7 madalya elde ediyoruz."

"OLİMPİYATTA MADALYA ALABİLECEK SPORCULAR YETİŞTİRİYORUZ"

Elde ettikleri başarılara rağmen kamuoyunun çok daha büyük başarılar beklediğini belirten Taşpınar, şunları söyledi:

"Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun dönemi gibi dönemler beklememek lazım. Biz yine de öyle bir başarı için çalışıyoruz. İnşallah o tip sporcuları yakalarız. Şu an olimpiyatta madalya alabilecek kalitede sporcular yetiştiriyoruz. Gerekirse dışarıdan biraz da olsa takviye edeceğiz. İnşallah o günleri yakalayacağız, ancak hiçbir zaman acele etmemek lazım. Biz temkinliyiz, hedefimiz çok büyük. Ağır ağır, ama emin adımlarla gitmek istiyoruz. Çok şükür bu doğrultuda da gidiyoruz."

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür eden Taşpınar, artık Türkiye'nin her yerinde halterle uğraşan sporcuların güzel salonlarda antrenman yaptığını vurguladı.

Tamer Taşpınar, Ağrı'daki şampiyonaya 600'ü aşkın sporcunun katılacağını da sözlerine ekledi.