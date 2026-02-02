CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Salavat nedir, neden okunur? Salavat nasıl okunur, salâtu selam ne demektir?

Salavat nedir, neden okunur? Salavat nasıl okunur, salâtu selam ne demektir?

Salâtu selam nedir, ne anlama gelir? Salâtu selam; Hz. Muhammed’e (s.a.v.) dua etmek, ona saygı ve bağlılığı ifade etmek için okunan sözlerin bütünüdür.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 12:35
Salavat nedir, neden okunur? Salavat nasıl okunur, salâtu selam ne demektir?

Salavat nedir, neden okunur? Salavat, Allah'ın Peygamber Efendimiz'e rahmet etmesi için yapılan bir duadır. "Salavat nasıl okunur ve anlamı nedir?" sorusu özellikle dini bilgiler araştırılırken sıkça sorulur. Salavat okumanın fazileti hadislerde sıkça vurgulanmıştır. Salâtu selam, salavatın hem dua hem de selam yönünü kapsayan bir terimdir ve genellikle Peygamberimizin adı anıldığında söylenir.

SALAVAT NEDİR?

Salavat, Allah'ın Peygamber Efendimiz'e rahmet etmesi için yapılan bir duadır. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) dua ve selam göndermek anlamına gelir. En yaygın okunuşu şu şekildedir: "Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed." Bu dua, Allah'tan Peygamberimize rahmet ve bereket dilemek için okunur.

SALAVAT NASIL OKUNUR?

Hz. Peygamber'e (s.a.s.) en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-ü selâm getirilir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!
F.Bahçe'de yıldız isim için anlaşma tamam!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer müzakere talimatı | İran medyası duyurdu: Görüşmeler Türkiye'de olacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den En-Nesyri için radikal karar!
Beşiktaş o futbolcu ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fethiyespor'un rakibi Trabzonspor! Fethiyespor'un rakibi Trabzonspor! 13:56
Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı Kocaelispor-F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı 13:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! 13:08
Kocaelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler Kocaelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler 12:49
Japon voleybolcudan anlamlı özür! Japon voleybolcudan anlamlı özür! 12:32
Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR kadrosu! Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR kadrosu! 12:18
Daha Eski
Beşiktaş o futbolcu ile anlaştı! Beşiktaş o futbolcu ile anlaştı! 12:15
CANLI | Udinese - Roma maçı CANLI | Udinese - Roma maçı 12:14
Galatasaray'dan Icardi paylaşımı! Galatasaray'dan Icardi paylaşımı! 12:08
Lider Fenerbahçe Beko'nun rakibi Barcelona! Lider Fenerbahçe Beko'nun rakibi Barcelona! 11:49
Eyüp Aydın G.Saray'a geri döndü! Eyüp Aydın G.Saray'a geri döndü! 11:42
Knicks ve Thunder’dan galibiyet! Knicks ve Thunder’dan galibiyet! 11:32