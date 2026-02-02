Salavat nedir, neden okunur? Salavat nasıl okunur, salâtu selam ne demektir?

Salavat nedir, neden okunur? Salavat, Allah'ın Peygamber Efendimiz'e rahmet etmesi için yapılan bir duadır. "Salavat nasıl okunur ve anlamı nedir?" sorusu özellikle dini bilgiler araştırılırken sıkça sorulur. Salavat okumanın fazileti hadislerde sıkça vurgulanmıştır. Salâtu selam, salavatın hem dua hem de selam yönünü kapsayan bir terimdir ve genellikle Peygamberimizin adı anıldığında söylenir.

SALAVAT NEDİR?

Salavat, Allah'ın Peygamber Efendimiz'e rahmet etmesi için yapılan bir duadır. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) dua ve selam göndermek anlamına gelir. En yaygın okunuşu şu şekildedir: "Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed." Bu dua, Allah'tan Peygamberimize rahmet ve bereket dilemek için okunur.

SALAVAT NASIL OKUNUR?

Hz. Peygamber'e (s.a.s.) en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-ü selâm getirilir.